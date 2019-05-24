Главный военный прокурор Украины сравнил подчиненных с дикарями и евнухами

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал видео, в котором сравнил своих подчиненных с армией дотракийцев и Безупречных из сериала "Игра престолов".
Матиос решил подать на своей странице в фейсбуке отчет о работе ведомства с помощью отрывка из последней серии "Игры престолов", в котором королева Дейенерис выходит к войску дотракийцев и Безупречных перед разрушенным Красным замком и произносит речь. При этом вместо перевода речи Дейенерис в субтитрах содержится информация о работе военной прокуратуры.
В сериале основную часть войска королевы составляют дикари-дотракийцы и евнухи. Таким образом, Матиос невольно сравнил с ними своих подчиненных.