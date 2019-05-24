Наставница дочери Алсу вместо участия в шоу "Голос" улетела в Алма-Ату

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Наставница дочери Алсу Микеллы Абрамовой в проекте "Голос. Дети", певица Светлана Лобода, улетела в Алма-Ату, где у нее запланировано выступление, сообщается на ее Наставница дочери Алсу Микеллы Абрамовой в проекте "Голос. Дети", певица Светлана Лобода, улетела в Алма-Ату, где у нее запланировано выступление, сообщается на ее странице на Facebook.

"Я желаю вам солнечного светлого дня. А мы полетели в Алма-Ату. Завтра нас ждет стадион Almaty Arena. 24.05", — говорится в сообщении.

Таким образом, певица не примет участие в запланированном на сегодня спецвыпуске шоу, который должен прояснить ситуацию с нечестным голосованием в финале, а также поставить точку в вопросе о том, кто станет победителем шестого сезона проекта.

Информацию о том, что Лобода не будет участвовать в передаче, также подтвердила пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова.

С чего все началось

В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов. За звание победителя в суперфинале боролись также Валерий Кузаков и Ержан Максим. Зрителей удивили результаты, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации.

Первый канал сообщил о пересчете итогов, признав, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями". Канал начал собственную проверку и привлек компанию Group-IB, специализирующуюся на цифровых расследованиях.

Компания выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой. После этого Первый канал аннулировал результаты финала. Канал готовит спецвыпуск программы и планирует пригласить всех финалистов, в том числе Микеллу Абрамову.