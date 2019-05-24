Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украине нужна сильная армия и усиление санкций против России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой. Такое мнение высказала лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко в эфире Украине нужна сильная армия и усиление санкций против России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой. Такое мнение высказала лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Она подчеркнула, что референдум является "прекрасной идеей", однако он недопустим, когда речь идет о принятии решений в условиях сложных отношений между Россией и Украиной.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует провести референдум по поводу переговоров с Россией. Позднее он уточнил, что речь идет об опросе, который, по его словам, является способом выяснить общественное мнение и не имеет законодательной инициативы.

При этом Зеленский, по данным СМИ, высказался отрицательно о возможности проведения переговоров с Россией.

В Кремле ранее назвали возможность проведения референдума о переговорах с Россией внутренним делом Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва по-прежнему ждет от Киева выполнения Минских соглашений и защиты прав русскоязычного населения страны.

Диалог Москвы и Киева ухудшился после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины — в частности, в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.