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РИА Новости

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

24 мая, 03:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украине нужна сильная армия и усиление санкций против России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой. Такое мнение высказала лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
Она подчеркнула, что референдум является "прекрасной идеей", однако он недопустим, когда речь идет о принятии решений в условиях сложных отношений между Россией и Украиной.
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22 мая, 08:32
Политолог: отношения Украины с Россией – вопрос, не требующий референдумаНа Украине могут провести референдум о переговорах с Россией, заявили в Киеве. Это – часть политической игры нового президента, считает политолог Владимир Шаповалов. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует провести референдум по поводу переговоров с Россией. Позднее он уточнил, что речь идет об опросе, который, по его словам, является способом выяснить общественное мнение и не имеет законодательной инициативы.
При этом Зеленский, по данным СМИ, высказался отрицательно о возможности проведения переговоров с Россией.
В Кремле ранее назвали возможность проведения референдума о переговорах с Россией внутренним делом Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва по-прежнему ждет от Киева выполнения Минских соглашений и защиты прав русскоязычного населения страны.
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019
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Украинский эксперт: Зеленский будет действовать жестко и расчетливоВступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский призвал Раду уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны. Он также заявил, что распускает Раду. Украинский эксперт Олег Соскин в эфире радио Sputnik прокомментировал первые заявления нового президента.
Диалог Москвы и Киева ухудшился после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины — в частности, в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.
Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"РоссияУкраинаВ мире
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Воровка на доверии пытается позиционировать себя честным политиком, радеющим за интересы народа. Украина это – "общество материальных лишений, всеобщего страха и взаимной ненависти" (Оруэлл).
24 мая, 04:51
ГПГриша Путный
9020101
Госпожа Ти локти кусает, а так хотелось в президенты.
24 мая, 04:36
PCProstoy Chitatel
60120001
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