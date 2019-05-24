Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украина с точки зрения ВВП на душу населения остается одной из беднейших стран региона и находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии, говорится в специальном Украина с точки зрения ВВП на душу населения остается одной из беднейших стран региона и находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии, говорится в специальном докладе Всемирного банка.

"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", — указано в документе.

Отмечается, что уровень бедности в стране по-прежнему остается выше докризисного. При этом ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно втрое ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году, указывают эксперты.

"При существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши", — напомнили специалисты.

Для преодоления разрыва в доходах населения со странами с развитой экономикой Киеву предстоит выполнить большой объем работы, говорится в докладе.

Ранее Всемирный банк сохранил свой прогноз роста ВВП страны на уровне 2,7% в 2019 году.