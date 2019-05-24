Определены страны, где россияне чаще всего путешествуют на автомобиле

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские туристы чаще всего берут машины напрокат и путешествуют на автомобиле в Италии, Испании и России, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты сервиса составили рейтинг стран, в которых клиенты чаще всего бронируют автомобили. Выяснилось, что путешественники предпочитают брать напрокат небольшие недорогие автомобили, а ездят на них между соседними городами.

На первом месте среди европейских стран оказалась Италия. Это популярное место отдыха у россиян, города расположены сравнительно недалеко друг от друга. Например, из Милана, в котором чаще всего арендуют авто, можно за пару часов доехать до Вероны, Бергамо, озера Комо.

На втором месте по частоте использования арендованными автомобилями - Испания. Там также удобно перемещаться на машине. Например, из Барселоны можно доехать до Валенсии и Сарагосы, из Аликанте - отправиться на близлежащие курорты, а на Тенерифе - устроить обзорную экскурсию по острову.