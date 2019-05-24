Самое опасное оружие России на мировом рынке. Нет, это не С-400

Остались считаные недели до начала поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию. Согласно апрельскому заявлению президента Эрдогана, это может произойти уже в июне.

Новости, связанные с этим, в последние дни просто заполонили медиапространство.

Инсайдеры американского телеканала CNBC сообщили, что Вашингтон поставил ультиматум Анкаре, дав две недели на отказ от покупки российских комплексов. Замминистра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран опроверг эту информацию, отметив, что "на официальном уровне" такого нет. Дипломатическая риторика дает широкие возможности для интерпретаций, так что остается только догадываться, насколько жестко Штаты выкручивают руки туркам в кулуарах неофициально.

Что же касается формальной риторики, то Госдепартамент предупредил Анкару об "очень негативных" последствиях доведения сделки до конца.

Параллельно с этим главком сил НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс заявил, что Штаты продолжают искать решение проблемы, поскольку "хотят поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне как с важным союзником".

На фоне американских телодвижений турецкая сторона демонстрирует впечатляющую твердость.

Министр обороны страны Хулуси Акар сообщил, что Турция уже отправила в Россию своих военных для обучения работе на "Триумфах". И вообще, по его словам, "мы подписали соглашение с Россией, у нас прекрасные отношения, мы говорим: сделка по С-400 завершена".

Что касается России, то единственной реакцией на бурные турецко-американские разбирательства последних дней стал ответ главы Совета Федерации Валентины Матвиенко на прямой вопрос журналистов о возможном отказе турок от сделки. Он показателен:

"Турция, как я для себя сделала вывод после встречи с президентом, очень дорожит своим суверенитетом. Для них главное, что они суверенное государство и вправе принимать решения, которые им выгодны как государству, отвечают их национальным интересам и интересам безопасности. Они подписали соглашение, они взяли на себя обязательства, они не могут под давлением кого бы того ни было вести себя безответственно".

Уже неоднократно подмечалось, что одна из ключевых проблем Запада сейчас связана с его глубинным непониманием России. Причем самое странное то, что в попытках все-таки постичь ее загадку западные партнеры склонны избыточно запутывать ситуацию, изыскивая сложносочиненные смыслы в самых простых и очевидных вещах, включая максимально откровенное проговаривание главных тезисов первыми лицами страны.

В результате за последние годы создан и продолжает нагромождаться нелепицами миф о сверхъестественно коварной и могучей Москве, которая умудряется непринужденно разрушать любые планы Запада и осуществлять гибридное вторжение в самое сердце его системы.

Комментарий Валентины Матвиенко — это как раз тот самый случай, когда Москва абсолютно прямо и открыто говорит правду, демонстрируя главные рычаги, которые Россия использует на международной арене. А это апелляция к суверенитету и национальным интересам. Не исключительно российским — любой страны.

Фактически весь "макиавеллизм" Москвы сводится к тому, что миру предлагается альтернатива внешнеполитической позиции США, основанной на установке: "Что хорошо для Америки, хорошо и для остального мира. Мир обязан жить интересами и целями Соединенных Штатов". Россия противопоставляет этому принцип: "У каждой страны есть свои собственные интересы, которые она имеет полное право защищать, а ее статус и геополитический вес зависят от того, насколько она готова отстаивать свой суверенитет".

В мире, уставшем от трех десятилетий тотальной и все более безответственной гегемонии США, российская позиция нашла спрос. Причем список стран, обращающихся к России как "продавцу суверенитетов", неуклонно расширяется. В этом смысле нет принципиальной разницы между "Северным потоком — 2" и турецкими С-400.

Когда почти два года назад был заключен российско-турецкий контракт на "Триумфы", в то, что он будет доведен до конца, не верил практически никто. Его расценивали как инструмент торга Анкары с Вашингтоном.

Остается только предполагать, насколько это соответствовало действительности, но одно можно сказать с уверенностью: США за прошедшее время так и не сделали Турции ни единого предложения, которое выходило бы за рамки привычного "вы поступите так, как мы требуем, потому что вы должны, а иначе вас ждет расплата".

Вот только в мире, где набирает реальную силу Россия и ее альтернативное предложение, это перестало быть эффективной тактикой.

Теперь же ситуация зашла так далеко, что Турция и лично Эрдоган не могут отказаться от соглашения с Россией без потери лица и тяжелого удара по державному статусу страны. О чем, собственно, и сказала Матвиенко.

Безусловно, пока формально контракт по С-400 не выполнен, так что рано подводить итоги и делать окончательные выводы.