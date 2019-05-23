Трамп допустил решение вопроса Huawei в рамках торговой сделки с Китаем

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает, что ситуация с китайской компанией Huawei, сотрудничество с которой недавно было запрещено для американских компаний, может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.