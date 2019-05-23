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РИА Новости

Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

23 мая, 22:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Ранее сообщалось, что Картыжев разместил в интернете в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Чудовский районный суд 22 апреля оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Защита посчитала, что действия Картыжева не носили хулиганского характера, а представляли собой выражение мнения по интересующим общественность вопросам. Картыжев в беседе с РИА Новости заявлял, что будет обжаловать решение "до конца", вплоть до Европейского суда по правам человека.
"Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Картыжева Юрия Дмитриевича о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Картыжева Ю.Д. – без удовлетворения", - сообщается на сайте Новгородского облсуда.
Как сообщалось, суд в Вологодской области 7 июня начнет аналогичные слушания в отношении местного жителя Юрия Шадрина. По информации объединенной пресс-службы региональных судов, Шадрин на странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил информацию, "выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации".
Статуя Фемиды
15 января, 14:25
Оскорбил власть — посиди в тюрьме. Как наказывают в мире за неуважение
Законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству, вступили в силу 29 марта. Премьер Дмитрий Медведев указывал, что эту норму необходимо применять, если цель - прямое оскорбление. Если речь идет просто о критике власти, то "никакой ответственности, даже если это такая жесткая критика с использованием разных слов… наступать не должно".
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РоссияСанкт-ПетербургОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Сажать однозначно что бы думал о чём писать , а в зоне быстро научат родину любить.
23 мая, 22:33
Юрий Иванов
30000351
смотри как бы в одиночестве не остаться..
23 мая, 23:08
Анатолий Попов
35300017
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