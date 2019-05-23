Российские пранкеры трижды разыграли премьера Косово под видом Порошенко

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон" в Москве

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в преддверии выборов президента Украины трижды разыграли премьера самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, представившись президентом Петром Порошенко.

Пранкеры звонили Харадинаю с января по апрель 2019 года. Расшифровка разговоров есть в распоряжении РИА Новости.

В беседах пранкеры обещали от лица Порошенко признать Косово после выборов на Украине в обмен на поддержку со стороны косовского премьера. Харадинай обещал публиковать в своем Twitter записи в поддержку Порошенко.

"Я надеюсь, что у вас будет все в порядке, и рад пожелать вам удачи в воскресенье. И это очень важно для государства, я буду молиться за вас на всех выборах", — сказал Харадинай в одном из разговоров.

"Да, и я думаю, что после моей победы я признаю Косово независимым государством", — ответил пранкер.

В свою очередь, Харадинай заметил, что это было бы замечательным, правильным шагом, и поинтересовался, что он может сделать для победы Порошенко на выборах.

"Самое лучшее, что вы можете сделать, — это поддержать меня в качестве президента", — сказал "Порошенко".

Косовский премьер согласился сделать это в Twitter.

В Twitter Харадиная 29 марта появилась запись: "Я полностью поддерживаю и желаю удачи моему другу Петру Порошенко, президенту Украины, на президентских выборах. Евроатлантический путь обеспечивает мир, стабильность и процветание".