В Домодедово подтвердили смерть авиадебошира с рейса Москва — Симферополь

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Аэропорт Домодедово подтверждает смерть авиадебошира рейса Москва — Симферополь, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
Авиакомпания Red Wings в четверг сообщила, что ее самолет, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, вернулся в Домодедово из-за дебошира на борту. По данным авиаперевозчика, он создавал опасность для себя и рядом сидящих пассажиров и ему потребовалась срочная медицинская помощь. Ряд Telegram-каналов сообщил, что пассажир страдал психическим заболеванием, в самолете ему пробили голову, после снятия с рейса он скончался.
"В соответствии с запросом командира воздушного судна к моменту заруливания борта на месте стоянки его ожидали наряд полиции, врачебные бригады аэропорта и медицины катастроф. Реанимационные мероприятия результата не дали", — сказал представитель Домодедово.