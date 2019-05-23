В Домодедово подтвердили смерть авиадебошира с рейса Москва — Симферополь

Авиакомпания Red Wings в четверг сообщила, что ее самолет, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, вернулся в Домодедово из-за дебошира на борту. По данным авиаперевозчика, он создавал опасность для себя и рядом сидящих пассажиров и ему потребовалась срочная медицинская помощь. Ряд Telegram-каналов сообщил, что пассажир страдал психическим заболеванием, в самолете ему пробили голову, после снятия с рейса он скончался.