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РИА Новости

В квартире бывшего министра Михаила Абызова нашли наркотики

23 мая, 19:31
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в суде. 23 мая 2019
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов нашли наркотики в квартире бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь в Басманном суде. Защита экс-министра утверждает, что речь идет о квартире его тещи, а самому Абызову обвинений по этому поводу не предъявляют.

"При обыске в квартире было обнаружено наркотическое вещество, уже была проведена химическая экспертиза", — заявил следователь по особо важным делам при председателе СК Сергей Степанов на заседании, где решался вопрос о продлении ареста Абызова.

Какое именно это вещество и сколько его нашли, он не уточнил.
Адвокат Руслан Кожура в свою очередь пояснил, что на пакетике с веществом нет отпечатков пальцев бывшего министра.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде. 23 мая 2019
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Следователь рассказал, кому и сколько денег переводил Абызов из СИЗО
"Почему следователь вообще заявляет об этом здесь? Принято решение о выделении материалов и направлении в полицию для привлечения неустановленных лиц к административной ответственности", — сказал он.
Позже другой адвокат Абызова, Сергей Дрозда, рассказал журналистам, что вещество обнаружили в принадлежащей экс-министру квартире его тещи. Самому же Абызову следствие обвинения в хранении наркотиков не предъявляет, добавил защитник.
Теща Абызова в свою очередь заявила РИА Новости, что это были не наркотики, а лечебное вещество.
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Арест продлен

На заседании суда защита просила перевести Абызова из СИЗО под домашний арест. Следствие выступало категорически против: по словам следователя, у бывшего министра есть недвижимость в Британии и Италии, а его бывшая жена живет с детьми в США.
Адвокаты со своей стороны доказывали, что Абызова содержат под стражей, чтобы оказать на него давление.
Сам бывший министр назвал дело против него "театром абсурда".
"Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняет следствие, не создавал организованное преступное сообщество, мои полномочия даже теоретически нельзя было использовать для совершения преступлений, которые мне вменяет следствие", — уверял обвиняемый.
В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест. Таким образом, Абызов останется под стражей до 25 июля.
Бывший министр России по связям с Открытым правительством Михаил Абызов
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Дело Михаила Абызова

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства арестовали 27 марта. Его обвиняют в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества.
По данным Следственного комитета, в 2011-2014 годах Абызов и его соучастники похитили у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети" (крупных поставщиков электроэнергии в Новосибирской области) четыре миллиарда рублей и вывели их за границу.
По делу арестованы еще пять фигурантов: глава совета директоров компании "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, а также бывший гендиректор бизнес-группы "Ру-Ком" Николай Степанов, его заместитель Максим Русаков и бывший гендиректор "Региональных электрических сетей" Сергей Ильичев.
Максимальное наказание им грозит по статье об организации преступного сообщества — до двадцати лет лишения свободы.
Экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов. Архивное фото
27 марта, 01:58
Уголовные дела в отношении государственных деятелей в 2013-2019 годах
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Дело экс-министра АбызоваМихаил АбызовМоскваПроисшествия
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