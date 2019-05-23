В квартире бывшего министра Михаила Абызова нашли наркотики

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов нашли наркотики в квартире бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь в Басманном суде. Защита экс-министра утверждает, что речь идет о квартире его тещи, а самому Абызову обвинений по этому поводу не предъявляют.

"При обыске в квартире было обнаружено наркотическое вещество, уже была проведена химическая экспертиза", — заявил следователь по особо важным делам при председателе СК Сергей Степанов на заседании, где решался вопрос о продлении ареста Абызова.

Какое именно это вещество и сколько его нашли, он не уточнил.

Адвокат Руслан Кожура в свою очередь пояснил, что на пакетике с веществом нет отпечатков пальцев бывшего министра.

"Почему следователь вообще заявляет об этом здесь? Принято решение о выделении материалов и направлении в полицию для привлечения неустановленных лиц к административной ответственности", — сказал он.

Позже другой адвокат Абызова, Сергей Дрозда, рассказал журналистам, что вещество обнаружили в принадлежащей экс-министру квартире его тещи. Самому же Абызову следствие обвинения в хранении наркотиков не предъявляет, добавил защитник.

Теща Абызова в свою очередь заявила РИА Новости, что это были не наркотики, а лечебное вещество.

Арест продлен

На заседании суда защита просила перевести Абызова из СИЗО под домашний арест. Следствие выступало категорически против: по словам следователя, у бывшего министра есть недвижимость в Британии и Италии, а его бывшая жена живет с детьми в США.

Адвокаты со своей стороны доказывали, что Абызова содержат под стражей, чтобы оказать на него давление.

Сам бывший министр назвал дело против него "театром абсурда".

"Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняет следствие, не создавал организованное преступное сообщество, мои полномочия даже теоретически нельзя было использовать для совершения преступлений, которые мне вменяет следствие", — уверял обвиняемый.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест. Таким образом, Абызов останется под стражей до 25 июля.

Дело Михаила Абызова

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства арестовали 27 марта. Его обвиняют в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества.

По данным Следственного комитета, в 2011-2014 годах Абызов и его соучастники похитили у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети" (крупных поставщиков электроэнергии в Новосибирской области) четыре миллиарда рублей и вывели их за границу.

По делу арестованы еще пять фигурантов: глава совета директоров компании "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, а также бывший гендиректор бизнес-группы "Ру-Ком" Николай Степанов, его заместитель Максим Русаков и бывший гендиректор "Региональных электрических сетей" Сергей Ильичев.