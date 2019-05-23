Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.

фейсбуке Петухов пояснил, что направляет письмо в администрацию президента с разъяснениями законодательства об очищении власти.

По его словам, поскольку Богдан внесен в список, он должен быть уволен со своей должности.

"В случае невыполнения требований закона "Об очищении власти" окончательное решение должен принимать суд, и мы не исключаем такого варианта", — заключил Петухов.

Во времена президентства Виктора Януковича Богдан дважды занимал должность уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

Согласно закону "Об очищении власти", этот пост входит в перечень должностей, подлежащих люстрации.

Предусматривается, что такое лицо в течение десяти лет с момента принятия закона не может работать на госслужбе, то есть до октября 2024 года.

Замглавы администрации президента Руслан Рябошапка заявлял, что Богдан не подпадает под действие закона, поскольку администрация не является органом государственной власти. Петухов уверен в обратном.