Аналитики: россияне стали чаще путешествовать самостоятельно

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Количество российских путешественников, которые за последний год совершали поездки по стране и за рубеж, увеличилось по некоторым показателям на 6% за счет самостоятельных туристов, так как число россиян, которые обращаются в турагентство, не изменилось, сообщает аналитическая служба НАФИ.

В ходе инициативного всероссийского исследования аналитики опросили 1,6 тысячи человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России.

Выяснилось, что с 2018 года выросла доля россиян, которые предпочитают самостоятельно организовывать отпуск – бронировать билеты (с 28% до 34%) и арендовать жилье (с 26% до 32%). "Доля тех, кто обращается в турагентство для организации предстоящего отпуска, не изменилась: так поступает каждый третий россиянин (29%)", - прокомментировали результаты исследования в НАФИ.

По данным аналитиков, люди до 44 лет чаще пожилых предпочитают организовывать свой отдых сами: покупать билеты (46%) и бронировать жилье (45%). Среди людей старше 60 лет лишь 15% респондентов покупают билеты, а 12% - бронируют жилье. Жители российских столиц чаще пользуются услугами турагентств, чем жители других городов (37% против 30%).

"Значительный вклад в трансформацию отрасли вносят молодые люди, которые предпочитают самостоятельно бронировать жилье, авиа и железнодорожные билеты и детально планировать свой маршрут, - сказала менеджер исследовательских проектов аналитической службы Светлана Чечикова. - Нельзя сказать, что спрос на услуги туроператоров падает, но рынок самостоятельного туризма развивается более динамично".