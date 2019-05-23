Аналитики: россияне стали чаще путешествовать самостоятельно

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Количество российских путешественников, которые за последний год совершали поездки по стране и за рубеж, увеличилось по некоторым показателям на 6% за счет самостоятельных туристов, так как число россиян, которые обращаются в турагентство, не изменилось, сообщает аналитическая служба НАФИ.
В ходе инициативного всероссийского исследования аналитики опросили 1,6 тысячи человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России.
Выяснилось, что с 2018 года выросла доля россиян, которые предпочитают самостоятельно организовывать отпуск – бронировать билеты (с 28% до 34%) и арендовать жилье (с 26% до 32%). "Доля тех, кто обращается в турагентство для организации предстоящего отпуска, не изменилась: так поступает каждый третий россиянин (29%)", - прокомментировали результаты исследования в НАФИ.
По данным аналитиков, люди до 44 лет чаще пожилых предпочитают организовывать свой отдых сами: покупать билеты (46%) и бронировать жилье (45%). Среди людей старше 60 лет лишь 15% респондентов покупают билеты, а 12% - бронируют жилье. Жители российских столиц чаще пользуются услугами турагентств, чем жители других городов (37% против 30%).
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"Значительный вклад в трансформацию отрасли вносят молодые люди, которые предпочитают самостоятельно бронировать жилье, авиа и железнодорожные билеты и детально планировать свой маршрут, - сказала менеджер исследовательских проектов аналитической службы Светлана Чечикова. - Нельзя сказать, что спрос на услуги туроператоров падает, но рынок самостоятельного туризма развивается более динамично".
Эксперт пояснила, что во многом тренд на такие путешествия поддерживается развитием современных средств коммуникаций, мобильных приложений и сервисов аренды, которыми может воспользоваться любой человек, планируя предстоящий отпуск.