Зеленский собирается провести опрос граждан по переговорам с Россией

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести опрос граждан по поводу переговоров с Россией, а не референдум.

О возможном проведении референдума по этому вопросу в среду заявил глава президентской администрации Андрей Богдан.

На встрече с активистами Зеленский заявил, что власть должна "слышать каждого человека".

"Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми ", — цитирует главу государства его пресс-служба.

Зеленский пояснил, что опрос является способом выяснить общественное мнение и не имеет законодательной инцициативы.

По словам президента, он не хочет принимать решения за закрытыми дверями и стремится открыто обсуждать важные для страны вопросы.