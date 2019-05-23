Туроператор: россияне, застрявшие на Хайнане, вылетят в Москву в пятницу

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские туристы, которые в среду не смогли вылететь из аэропорта города Санья на китайском острове Хайнань из-за необходимости дополнительного технического обслуживания воздушного судна, отправятся в Москву в пятницу, 24 мая, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы туроператора Tez Tour.

В компании рассказали, что 22 мая был задержан вылет вывозного рейса F7-9854 из Саньи.

"В ходе предполетной подготовки была выявлена неисправность в системе кондиционирования воздуха, - уточнил представитель туроператора. - В целях безопасности пассажиров и экипажа авиакомпанией было принято решение о задержке рейса для устранения проблемы. По данным, полученным от инженерной авиационной службы авиакомпании в Санье, проблема будет устранена в течение четверга 23 мая".