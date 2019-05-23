Роскачество проверило глазированные сырки

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Эксперты Роскачества проверили глазированные сырки 29 компаний. Результаты исследования приводит радиостанция "Говорит Москва".
Специалисты проанализировали содержание загустителей, стабилизаторов, консервантов, антибиотиков и микроорганизмов. Кроме того, они обратили внимание на вкус, запах, цвет и качество глазури.
Эксперты не смогли удостоить ни одну торговую марку "Знаком качества", потому что проверенные сырки не соответствуют повышенным стандартам. Так, в 15 образцах превышено количество дрожжей, восемь видов содержали заменитель молочного жира. Кроме того, в трех продуктах обнаружили плесень, в трех других — кишечную палочку, а два сырка провалили проверку на консерванты.
В тройку лучших вошли образцы компаний "Коровка из Кореновки", "Чудо" и "Ностальгия".
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Специалисты порекомендовали покупателям обращать внимание на срок хранения — лучше приобретать сырки в начале срока годности. Помимо этого, потребителям советуют брать сырки в магазинах, где они хранятся при температуре не выше четырех градусов.
Также эксперты считают, что дома продукт необходимо хранить в морозильной камере и размораживать приблизительно за полчаса до употребления.
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