Роскачество проверило глазированные сырки

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Эксперты Роскачества проверили глазированные сырки 29 компаний. Результаты исследования Эксперты Роскачества проверили глазированные сырки 29 компаний. Результаты исследования приводит радиостанция "Говорит Москва".

Специалисты проанализировали содержание загустителей, стабилизаторов, консервантов, антибиотиков и микроорганизмов. Кроме того, они обратили внимание на вкус, запах, цвет и качество глазури.

Эксперты не смогли удостоить ни одну торговую марку "Знаком качества", потому что проверенные сырки не соответствуют повышенным стандартам. Так, в 15 образцах превышено количество дрожжей, восемь видов содержали заменитель молочного жира. Кроме того, в трех продуктах обнаружили плесень, в трех других — кишечную палочку, а два сырка провалили проверку на консерванты.

В тройку лучших вошли образцы компаний "Коровка из Кореновки", "Чудо" и "Ностальгия".

Специалисты порекомендовали покупателям обращать внимание на срок хранения — лучше приобретать сырки в начале срока годности. Помимо этого, потребителям советуют брать сырки в магазинах, где они хранятся при температуре не выше четырех градусов.