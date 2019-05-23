Эксперт оценил закон об обязательной фотофиксации техосмотра

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Обязательная фотофиксация техосмотра - хорошее нововведение, однако нужно также создать единую базу машин, прошедших ТО, с указанием места, времени осмотра и данными проводившего его мастера, заявил РИА Новости председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Документом предусматривается госконтроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований. Предлагается также оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностирование. Нововведения должны вступить в силу по истечении года после дня опубликования закона.
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"Фотофиксация техосмотра – это хорошо, но этого мало. Нужно создать единую базу всех машин, прошедших ТО: где, когда, на каком сервисе, с указанием фамилии мастера. Это нужно для того, чтобы при ДТП по причине неисправности автомобиля было ясно, с кого спрашивать. Формированием этой базы должно заниматься ГИБДД. Только в этом случае мы действительно сделаем техосмотр реальным, а не формальным", - заявил эксперт.
Сейчас, как отметил он, многие автовладельцы диагностические карты просто покупают.
"Очевидно, что практика техосмотра сегодня мало влияет на состояние автомобиля и на безопасность дорожного движения. Многие предпочитают покупать диагностические карты, либо им эти карты дарят, как бонус к страховке, а за своей машиной люди следят самостоятельно. Сам же ТО в том виде, в котором он существует, скорее обогащает владельцев автосервисов", - заключил Цветков.