Эксперт оценил закон об обязательной фотофиксации техосмотра

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Обязательная фотофиксация техосмотра - хорошее нововведение, однако нужно также создать единую базу машин, прошедших ТО, с указанием места, времени осмотра и данными проводившего его мастера, заявил РИА Новости председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Документом предусматривается госконтроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований. Предлагается также оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностирование. Нововведения должны вступить в силу по истечении года после дня опубликования закона.

"Фотофиксация техосмотра – это хорошо, но этого мало. Нужно создать единую базу всех машин, прошедших ТО: где, когда, на каком сервисе, с указанием фамилии мастера. Это нужно для того, чтобы при ДТП по причине неисправности автомобиля было ясно, с кого спрашивать. Формированием этой базы должно заниматься ГИБДД. Только в этом случае мы действительно сделаем техосмотр реальным, а не формальным", - заявил эксперт.