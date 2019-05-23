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РИА Новости

Эксперт уверена, что Зеленский возьмет большинство в новой Раде

23 мая, 15:43
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Партия "Слуга народа" украинского президента Владимира Зеленского наберет больше всех голосов на внеочередных выборах в Верховную раду, поэтому сама будет выбирать, с кем создавать коалицию, возможно сотрудничество с "Оппозиционной платформой – За жизнь", считает украинский политолог Елена Дяченко.
Ранее глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что 24 мая стартует избирательная кампания на внеочередных выборах в парламент. По данным совместного опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яремко, пять партий могут преодолеть 5% барьер на выборах в Верховную раду. Среди них "Слуга народа" Зеленского - 39,9%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 11,2%, БПП Петра Порошенко - 9,9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 9,6%, "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,7%.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019 в Киеве. 23 мая 2019
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"Коалицию, очевидно, будет формировать Владимир Зеленский. Из тех сил, которые пройдут, я думаю, что скорее с "Оппозиционной платформой – За жизнь" есть шансы если не создать коалицию, то по крайней мере выстроить конструктивные отношения", - сказала Дяченко в четверг РИА Новости.
По ее словам, в новом парламенте будет предостаточно желающих работать с новой властью.
"Фактором неопределенности является мажоритарная составляющая, более 200 депутатов пройдут в парламент по мажоритарке. Можно предположить, что большая часть из них будет идти по мажоритарке, но указывать, что она близка к "Слуге народа". Остальные уже будут распределяться между главными игроками. Поэтому особых сенсаций, я думаю, что не произойдет", - сказала эксперт.
При этом она выразила сомнение, что партия бывшего президента "Блок Петра Порошенко" вообще сможет попасть в Раду. "У меня есть сомнения, что БПП сможет пройти. Я думаю, что в течение ближайших двух месяцев, пока граждане будут определяться, за кого голосовать, мы услышим много уголовных дел против Порошенко и его окружения, и даже гипотетический рейтинг может растаять", - сказала Дяченко.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу в четверг.
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