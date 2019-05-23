Эксперт уверена, что Зеленский возьмет большинство в новой Раде

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Партия "Слуга народа" украинского президента Владимира Зеленского наберет больше всех голосов на внеочередных выборах в Верховную раду, поэтому сама будет выбирать, с кем создавать коалицию, возможно сотрудничество с "Оппозиционной платформой – За жизнь", считает украинский политолог Елена Дяченко.

Ранее глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что 24 мая стартует избирательная кампания на внеочередных выборах в парламент. По данным совместного опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яремко, пять партий могут преодолеть 5% барьер на выборах в Верховную раду. Среди них "Слуга народа" Зеленского - 39,9%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 11,2%, БПП Петра Порошенко - 9,9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 9,6%, "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,7%.

"Коалицию, очевидно, будет формировать Владимир Зеленский. Из тех сил, которые пройдут, я думаю, что скорее с "Оппозиционной платформой – За жизнь" есть шансы если не создать коалицию, то по крайней мере выстроить конструктивные отношения", - сказала Дяченко в четверг РИА Новости.

По ее словам, в новом парламенте будет предостаточно желающих работать с новой властью.

"Фактором неопределенности является мажоритарная составляющая, более 200 депутатов пройдут в парламент по мажоритарке. Можно предположить, что большая часть из них будет идти по мажоритарке, но указывать, что она близка к "Слуге народа". Остальные уже будут распределяться между главными игроками. Поэтому особых сенсаций, я думаю, что не произойдет", - сказала эксперт.

При этом она выразила сомнение, что партия бывшего президента "Блок Петра Порошенко" вообще сможет попасть в Раду. "У меня есть сомнения, что БПП сможет пройти. Я думаю, что в течение ближайших двух месяцев, пока граждане будут определяться, за кого голосовать, мы услышим много уголовных дел против Порошенко и его окружения, и даже гипотетический рейтинг может растаять", - сказала Дяченко.