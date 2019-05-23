Матвиенко заявила, что не имеет отношения к истории с "Коммерсантом"

МОСКВА, 23 мая - РИА новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила сожаление в связи с историей вокруг статьи в газете "Коммерсант", но еще раз подчеркнула, что не имеет к ней никакого отношения, а работать на своем посту намерена до тех пор, пока ей доверяют президент и коллеги.

Ранее ряд журналистов "Коммерсанта" объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы Совета Федерации Матвиенко. По словам главного редактора "Коммерсанта" Владимира Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов. Коллектив газеты заявил, что считает давлением на свободу слова увольнение коллег, которое им объяснили требованием акционера. Представитель акционера ИД "Коммерсантъ" Алишера Усманова заявил, что тот не вмешивается в редакционную политику и не принимает решений об увольнении.

"Ещё раз: мне даже комментировать нечего. Никакого отношения не имею к событиям, происходящим в издательском доме "Коммерсант". Никаких разговоров ни с кем на эту тему не было, если мы сидели рядом с Усмановым, то это не означает, что мы обсуждали этот вопрос", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

По ее словам, разговор шел на общие темы.

"Еще раз: я не имею никакого отношения к происходящему. Мало того, что написали статью, как потом выяснилось, непонятно откуда взятую, я еще должна сегодня объясняться по событиям, там происходящим. Слушайте: никакого отношения не имею. Сожалею, что все так произошло. Никаких у меня ни к кому претензий не было и нет", - сказала она.

Матвиенко также ответила на вопрос, нет ли у нее планов покинуть свой пост и перейти на другую работу.

"Я не знаю, кто выдумал всю историю и кому это надо. И почему втягивают уважаемые издания такие. Это абсолютная выдумка, изначально выдумка. А что касается моей работы, я буду работать столько, сколько мне будут доверять мои коллеги по Совету Федерации и президент, естественно", - сказала Матвиенко.