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РИА Новости

Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами

23 мая, 15:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019 в Киеве. 23 мая 2019
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019 в Киеве. 23 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019 в Киеве. 23 мая 2019
КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг впервые после вступления в должность появился на публике и принял участие в международном форуме интернет-технологий "IFORUM - 2019".
Перед участниками форума он появился в неформальном виде: без пиджака и галстука, в рубашке с закатанными рукавами. Выступал президент на русском языке и рассказал о видении будущего страны в век цифровых технологий. При этом Зеленский активно использовал сленговые слова "чуваки", выражение "бла-бла-бла", что вызывало у зрителей возгласы и смех.
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"Если мы хотим чистый транспорт, то надо создавать инфраструктуру для электромобилей и беспилотников. Если мы хотим счастливого будущего для наших детей, то надо применять инновации в отрасли образования", - заявил Зеленский на форуме и призвал к внедрению инноваций во всех сферах.
Зеленский считает, что страна должна инновационно меняться. "Мы, конечно, не можем все сразу поменять, но мы должны меняться. Украина должна инновационно меняться... Все это для того, чтобы здесь хотелось жить и никуда не уезжать", - добавил президент.
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Зеленский также во время выступления употребил термин "агрессор" вместо "Россия". "Мы сегодня проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору (по уровню диджитализации – ред.), по индексу человеческого капитала мы проигрываем только РФ, Беларуси и Эстонии", - отметил Зеленский.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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