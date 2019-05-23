Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект закона о выплатах на первого и второго ребенка семьям, чей доход не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

"Правительство России одобрило законопроект, который позволит получать выплаты на первого и второго детей большему числу семей", - сообщил Топилин, слова которого приводит пресс-служба.

По словам министра, установленный сейчас критерий нуждаемости семьи способствует повышению доходов некоторых из них, но не оказывает мотивационного эффекта для большинства.

"Для оказания поддержки большему, чем сейчас, числу семей законопроектом предлагается изменить критерий нуждаемости при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения", - уточнил Топилин.

Он добавил, что поддержка наиболее экономически активных семей со стороны государства окажет влияние на демографическое поведение. По мнению Топилина, предлагаемая мера поможет предотвратить откладывание решения о рождении ребенка на более поздний срок.