Матвиенко делает многое для укрепления парламентаризма, заявил Путин

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград отметил работу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, подчеркнув, что она многое делает на своем посту для укрепления парламентаризма и федерализма в РФ.

В Кремле в четверг проходит церемония вручения государственных наград. В числе более 30 награжденных орденами, медалями и почетными званиями есть летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства. Матвиенко награждена орденом Андрея Первозванного.

Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного. Спикер Совфеда призналась, что никогда в жизни так не волновалась. Потом стало ясно почему. Валентина Ивановна назвала Путина строгим и требовательным руководителем) pic.twitter.com/EnozlC00YY

"Мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение обеспечить их решение, предельная ответственность - все это в сильном и ярком характере Валентины Ивановны Матвиенко. Она стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации, и на этом посту многое делает для укрепления парламентаризма и федерализма. За выдающиеся заслуги перед Родиной Валентина Ивановна удостоена одной из высших наград России - ордена святого апостола Андрея Первозванного", - заявил Путин.