Зеленский заявил, что мечтает о "стране в смартфоне"

По его словам, эта программа будет предусматривать четыре уровня: информация о государстве, коммуникация с государством, транзакции с государством и вовлечение в управление государством.

"Как бы было бы круто, когда ты едешь на работу и не только получаешь новости и смотришь, какая погода, а реально контролируешь, какие законопроекты подаются, можешь их изменять, какие чуваки избирались, как можно отозвать, какие бы петиции готовили, как вы можете дополнить тот или иной законопроект. Поэтому я, правда, мечтаю о нашей "стране в смартфоне", чтобы мы были первыми в мире", - заявил Зеленский.