На найденном пакетике с наркотиками нет отпечатков Абызова, заявил адвокат

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На пакетике с наркотиками, найденном в квартире экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, не было его отпечатков пальцев, это дело выделено в отдельное административное производство, заявил адвокат Руслан Кожура в зале Басманного суда Москвы, где слушается ходатайство следствия о продлении ареста Абызова.
"На пакетике не было отпечатков пальцев Михаила Анатольевича, почему следователь вообще заявляет об этом здесь. Принято решение о выделении материалов и направлении в полицию для привлечения неустановленных лиц к административной ответственности", - сказал адвокат.
Ранее в четверг следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Сергей Степанов заявил в суде, что при обыске в квартире Абызова было обнаружено наркотическое вещество, не уточнив, какое именно и в каком количестве.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает.