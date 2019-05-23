Столтенберг считает, что Россия недооценила степень сплоченности НАТО

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что РФ, в частности в ситуации с Крымом и Донбассом, недооценила степень сплоченности членов альянса.

"Я думаю, что РФ недооценила единство нашего альянса. Если посмотреть, что РФ делала в последние годы в Крыму, в Донбассе, то они не ожидали, что НАТО будет реагировать так твердо и едино, как она сделала, усилив готовность своих сил, разместив силы на востоке альянса, экономическими санкциями. И теперь в киберпространстве мы также хотим разоблачить то, что они делают", - заявил он, выступая в четверг на конференции по кибербезопасности в Лондоне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти, в то время как причастность США к кибератакам официально подтверждается.

Накануне председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в очередной раз подтвердил официальную позицию альянса о том, что он "не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма Россией, продолжает призывать Россию выйти из Крыма", а также прекратить "поддержку боевикам" на востоке Украины. В НАТО также снова призвали "Россию освободить украинских моряков и корабли", которые были задержаны в ноябре прошлого года.