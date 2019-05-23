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РИА Новости

Столтенберг считает, что Россия недооценила степень сплоченности НАТО

23 мая, 13:55
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что РФ, в частности в ситуации с Крымом и Донбассом, недооценила степень сплоченности членов альянса.
"Я думаю, что РФ недооценила единство нашего альянса. Если посмотреть, что РФ делала в последние годы в Крыму, в Донбассе, то они не ожидали, что НАТО будет реагировать так твердо и едино, как она сделала, усилив готовность своих сил, разместив силы на востоке альянса, экономическими санкциями. И теперь в киберпространстве мы также хотим разоблачить то, что они делают", - заявил он, выступая в четверг на конференции по кибербезопасности в Лондоне.
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Не пора ли сменить пластинку: в НАТО подняли крымский вопросЗаявления о Крыме, похоже, стали для западных политиков своеобразным ритуалом, не имеющим никакой связи с действительностью. Или, может, разные деятели в Брюсселе и других прекрасных городах мира таким образом пытаются "словить" персональную минуту славы?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти, в то время как причастность США к кибератакам официально подтверждается.
Накануне председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в очередной раз подтвердил официальную позицию альянса о том, что он "не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма Россией, продолжает призывать Россию выйти из Крыма", а также прекратить "поддержку боевикам" на востоке Украины. В НАТО также снова призвали "Россию освободить украинских моряков и корабли", которые были задержаны в ноябре прошлого года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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НАТОЙенс СтолтенбергРоссия
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