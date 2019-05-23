Жириновский предложил оставить в Госдуме только депутатов-москвичей

"Пусть депутаты в регионах там живут и работают, чего мы их таскаем по всей стране. Они разрываются на три дома: свекровь, тесть, любовница, жена, дети. Измучились депутаты. Пусть на местах все работают, а в Москве, в центре, — только москвичи, и решают федеральные проблемы... Зачем Пензе Иран? Он ее совершенно не интересует. Пусть центральные федеральные органы формируются из москвичей", — сказал Жириновский на пленарном заседании в четверг.