Жириновский предложил оставить в Госдуме только депутатов-москвичей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил депутатам Госдумы из регионов работать в своих субъектах и оставить в нижней палате парламента в столице депутатов-москвичей; идея депутата не нашла поддержки среди его коллег-парламентариев.
"Пусть депутаты в регионах там живут и работают, чего мы их таскаем по всей стране. Они разрываются на три дома: свекровь, тесть, любовница, жена, дети. Измучились депутаты. Пусть на местах все работают, а в Москве, в центре, — только москвичи, и решают федеральные проблемы... Зачем Пензе Иран? Он ее совершенно не интересует. Пусть центральные федеральные органы формируются из москвичей", — сказал Жириновский на пленарном заседании в четверг.
Депутат Госдумы всех созывов коммунист Николай Харитонов выступил против такой идеи.
"Представители должны работать и в Думе, и на местах... А если только центральная часть России будет участвовать в решении многих вопросов, на окраинах как была голытьба, так она и будет... Все должны участвовать в решении государственных вопросов. Все до одного", — парировал Харитонов высказывание Жириновского.
"Правильно", — сказал, в свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин, поддержав представителя фракции КПРФ.