Слуцкий прокомментировал призыв НАТО по Крыму

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Призыв НАТО вывести российские войска из Крыма отражает антироссийский курс Альянса и оправдывает усиление его активности на южных рубежах России, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

"Призывы главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к российским войскам покинуть Крым только на первый взгляд могут показаться неадекватными. На самом деле подобные высказывания отражают общий антироссийский курс Альянса и служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России", - сказал Слуцкий журналистам.

Он подчеркнул, что ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу и дезавуировать итоги референдума о воссоединении с РФ.

"Крым пять лет назад добровольно и абсолютно легитимно вошел в состав РФ. Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит", - сказал глава думского комитета.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.