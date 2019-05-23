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РИА Новости

Путин в Кремле вручает госнаграды Матвиенко, Инфантино и Симоньян

23 мая, 13:47
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. 23 мая 2019
Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. 23 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручает в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам, в числе которых спикер Совфеда Валентина Матвиенко, главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, дизайнер Валентин Юдашкин, певица Лариса Долина, ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе, актер Сергей Маковецкий и президент ФИФА Джанни Инфантино.
Церемония проходит в четверг в Екатерининском зале Кремля. В числе более 30 награжденных орденами, медалями и почетными званиями есть летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.
"Хочу всех вас поблагодарить - всех, кому сегодня будут вручены государственные награды, за труд и высокие достижения, за верность России, за неравнодушное творческое и отзывчивое участие в жизни страны. Своими прорывными идеями и блестящими свершениями вы вносите огромный вклад в ее развитие, в наше общее прогрессивное движение вперед. Примером своей жизни вдохновляете добиваться большего миллионы людей, работать ради благополучия Отечества", - сказал Путин на церемонии награждения.
Он отметил, что "лучшие умы Отечества всегда ратовали за его будущее, за достойное воспитание новых поколений". "Огромную роль в этом играет, безусловно, высшая школа. Сегодня награждаются ректоры ведущих университетов нашей страны: Виктор Антонович Садовничий, Михаил Абдурахманович Эскиндаров, Виктор Иванович Гришин. А также руководители творческих школ и мастерских: Николай Максимович Цискаридзе, Сергей Николаевич Андрияка", - добавил глава государства.
Владимир Путин и художественный руководитель Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин на церемонии вручения премий президента РФ молодым деятелям культуры за 2018 год
26 марта, 15:56
Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко награждена орденом Андрея Первозванного, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий награжден орденом "За заслуги перед отечеством" I степени.
Путин также отметил масштабную работу Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева и его руководителя Александра Румянцева, который был удостоен ордена "За заслуги перед отечеством" IV степени, а также весь коллектив центра. Кроме того, российский лидер отметил вклад в отечественную культуру дирижера, руководителя Большого симфонического оркестра им. Чайковского Владимира Федосеева, который был удостоен ордена "За заслуги перед отечеством" I степени.
Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, награжденная орденом Святого апостола Андрея Первозванного, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. 23 мая 2019
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Мэр Казани Ильсур Метшин и дизайнер Валентин Юдашкин получили из рук президента ордена "За заслуги перед отечеством" III степени.
Орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени награжден актер Сергей Маковецкий, космонавты-испытатели Олег Новицкий и Андрей Борисенко, а также гендиректор "Организационного комитета-2018" по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин. Орденом мужества был награжден летчик-испытатель летной службы Московского вертолетного завода им. Миля Владимир Кутанин.
"Передовые новации науки и техники всегда открывает космическая отрасль, ее продвигают преданные своему делу люди. Многие из них участвуют в орбитальных полетах, выполняют сложнейшие задания. Профессия космонавта уже привычная, но, по-прежнему, остается без всяких сомнений героической", - подчеркнул президент.
Художник Сергей Андрияка
23 мая, 14:30
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Ордена Александра Невского были удостоены художник Сергей Андрияка, председатель телерадиокомпании "Мир" Радик Батыршин, главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Орденами дружбы президент отметил певицу Ларису Долину, президента ФИФА Джованни Инфантино, посла КНР в России Ли Хуэя, итальянца, партнера адвокатского бюро "Де Голль, Флеранс и партнёры" Андреа Пинна, звезду балета, ректора Академии имени Вагановой Николая Цискаридзе, гендиректора "Газпром-Медиа холдинг" Дмитрия Чернышенко.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино, награжденный Орденом Дружбы
Президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино, награжденный Орденом Дружбы
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино, награжденный Орденом Дружбы
Почетное звание заслуженного работника физической культуры РФ было присвоено первому вице-президенту Российского футбольного союза Никите Симоняну.
Кроме этого, орден "За заслуги перед отечеством" II степени получили замдиректора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Лейла Адамян, президент Национальной ассоциации специалистов по протоколу Владимир Шевченко и инструктор центра подготовки космонавтов им. Гагарина Федор Юрчихин. Ордена "За заслуги перед отечеством" III степени также удостоился ректор финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаро.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкрезидент РФ Владимир Путин и академик РАН, главный акушер-гинеколог РФ, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян, награжденная орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
резидент РФ Владимир Путин и академик РАН, главный акушер-гинеколог РФ, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян, награжденная орденом За заслуги перед отечеством II степени
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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резидент РФ Владимир Путин и академик РАН, главный акушер-гинеколог РФ, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян, награжденная орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
Орден Александра Невского получили также ректор Российского экономического университета им. Плеханова Виктор Гришин, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и гендиректор ЗАО "Научно-производственное объединение специальных материалов" Михаил Сильников.
Орден почета получили гендиректор и художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, директор детско-юношеской спортивной школы боевых искусств г. Череповца Юрий Филимонов и вице-президент РАН Владимир Чехонин. Ордена дружбы были удостоены также митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян), доярка филиала #4 "Агрофирма Хотынецкая" (Орловская область) Валентина Карманович, председатель попечительского совета Ассоциации по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных "Живая природа степи" Али Узденов и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов. Знак отличия "За наставничество" получил дозировщик горячего возврата АО "Северсталь" Константин Новичков.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, награжденный орденом "За заслуги перед отечеством" I степени
Президент РФ Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, награжденный орденом За заслуги перед отечеством I степени
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, награжденный орденом "За заслуги перед отечеством" I степени
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Russia Today (телекомпания)Валентина МатвиенкоГазпромМаргарита СимоньянВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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