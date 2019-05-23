На Порошенко подали заявление об отмывании средств и неуплате налогов

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в четверг зарегистрировал в Государственном бюро расследований (ГБР) заявление о якобы отмывании средств и неуплате налогов Петром Порошенко, будет требовать ареста активов экс-президента Украины.
Ранее Портнов сообщил, что Порошенко якобы легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счёт якобы украденных у украинской армии средств.
"Друзья, утром зарегистрировали в Государственном бюро расследовании заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки", - написал Портнов в своем Telegram-канале.
Он ожидает, что в течение нескольких недель ГБР обратиться в суд с ходатайством об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества.
Ранее Государственное бюро расследований на основании заявления Портнова возбудило уголовное дело по факту возможной госизмены со стороны Порошенко. Юрист считает, что Порошенко, находясь на посту главы государства, совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив.