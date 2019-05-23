На Порошенко подали заявление об отмывании средств и неуплате налогов

Действующий президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время голосования на одном из избирательных участков города в день второго тура выборов президента Украины

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в четверг зарегистрировал в Государственном бюро расследований (ГБР) заявление о якобы отмывании средств и неуплате налогов Петром Порошенко, будет требовать ареста активов экс-президента Украины.

Ранее Портнов сообщил, что Порошенко якобы легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счёт якобы украденных у украинской армии средств.

"Друзья, утром зарегистрировали в Государственном бюро расследовании заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки", - написал Портнов в своем Telegram-канале.

Он ожидает, что в течение нескольких недель ГБР обратиться в суд с ходатайством об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества.