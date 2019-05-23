Замглавы Минздрава: цифровые технологии сами по себе не изменят жизнь людей

ИННОПОЛИС (Татарстан), 23 мая - РИА Новости. Цифровые технологии активно внедряются в жизнь россиян, однако умные устройства не смогут изменить их жизнь, пока сами люди не приложат к этому усилий, заявила замминистра здравоохранения Елена Бойко.

"Вопрос звучал примерно так: как цифровые технологии изменят нашу жизнь и изменят наше здравоохранение? Вот если бы был один ответ, в одно предложение, я бы сказала: цифровые технологии никак не изменят нашу жизнь и наше здравоохранение. Такой тезис", - сказала Бойко, выступая на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2019).

Он привела в качестве примера покупку для дома беговой дорожки.

"Вот дело потому что не в дорожке, а дело в том, что вы должны, чтобы значительно изменить свой стиль жизни, в первую очередь изменить свое сознание, свою ментальность, отношение к этому. В первую очередь необходимо понять, зачем вам это необходимо, для чего вам нужно, и тогда, действительно, вы сначала понимаете, зачем, меняете ментальность, меняете отношение к этому, затем вы перестраиваете все свои процессы, встаете не в 8 часов утра, а в 6 часов утра. Соответственно, вы вовремя ложитесь спать и полностью меняете свою жизнь", - пояснила она.