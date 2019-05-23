В Госдуме прокомментировали призыв НАТО по Крыму

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "беспрецедентной наглостью" призыв главы военного комитета НАТО Стюарта Пича покинуть Крым.

"Именно наглость, напористость, демонстративное пренебрежение к международным законам и беспардонность на сегодняшний день – вот факторы, на которых держится Североатлантический альянс. Крым – это наша земля", — сказал депутат в интервью RT.

По мнению парламентария, такие заявления могут также быть адресованы новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Белик заметил, что у прежних украинских властей есть опыт "плодотворного" взаимодействия с западными институтами, которые "любят громкие заявления, но дальше этого не идут".

Ранее глава военного комитета альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма России, а также потребовал вывести с полуострова российские войска и освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.