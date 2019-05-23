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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали призыв НАТО по Крыму

23 мая, 13:28
19937
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПобережье Черного моря в Коктебеле
Побережье Черного моря в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "беспрецедентной наглостью" призыв главы военного комитета НАТО Стюарта Пича покинуть Крым.

"Именно наглость, напористость, демонстративное пренебрежение к международным законам и беспардонность на сегодняшний день – вот факторы, на которых держится Североатлантический альянс. Крым – это наша земля", — сказал депутат в интервью RT.

По мнению парламентария, такие заявления могут также быть адресованы новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Белик заметил, что у прежних украинских властей есть опыт "плодотворного" взаимодействия с западными институтами, которые "любят громкие заявления, но дальше этого не идут".
Ранее глава военного комитета альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма России, а также потребовал вывести с полуострова российские войска и освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, страны Запада также придерживаются этой позиции.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
23 мая, 12:25
"Фантомные боли": Пушков прокомментировал призыв НАТО по Крыму
117200018
Ситуация на УкраинеСтюарт ПичДмитрий БеликГосдума РФНАТОВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну так конечно......один хрен они кроме как выкрикивать из-за океана больше ничего не могут.
23 мая, 13:52
Lesnik Drevesnyi
2700004
Лучше всего, на официальном уровне, той же Марии Захаровой, говорить, что мы видели призыв НАТО, но нам безразлично их мнение. Безразличие их будет злить, а наши эмоции и разъяснения нашей правды -только их веселит и подталкивает постоянно бросаться подобными высказываниями. Никаких постоянных разговоров о референдуме и демократии. Просто, "Нам безразлично ваше мнение!."
23 мая, 14:05
aaleks050
2800002
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