В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Об этом он рассказал в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ареста Абызова.
Сколько и какого именно вещества нашли, пока не уточняется.
В свою очередь, адвокат экс-министра Руслан Кожура заявил, что отпечатков бывшего чиновника на пакетике с наркотиками нет, а как он оказался в квартире — неизвестно.
Уже возбуждено административное дело в отношении "неустановленных лиц", его выделили в отдельное производство.
Позднее второй адвокат Абызова Сергей Дрозда уточнил, что наркотики нашли дома не у экс-чиновника, а у его тещи, которая живет в помещении, принадлежащем Абызову. По его словам, его клиенту следствие обвинений в хранении наркотиков не предъявляет.
Сама теща рассказала РИА Новости, что в квартире нашли не наркотики, а "лечебное средство".
"Просьба оставить в СИЗО"
Перед этим следствие попросило оставить Абызова в СИЗО, напомнив, что у того есть недвижимость в Британии и Италии.
"Находясь под стражей, Абызов активно производил вывод тех денег, которые похитил, а затем перечислил их на другие счета. Эти денежные средства уже были переведены, когда он находился в СИЗО, эти средства были арестованы, 30 миллионов рублей, а также пять миллионов Григорьевой (гражданской супруги. — Прим. ред.)", — заявил Степанов.
Судья Евгения Николаева ходатайство удовлетворила и оставила экс-чиновника под арестом до 25 июля.
Абызова заключили под стражу 27 марта по обвинению в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества.
По версии следствия, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил и вывел за рубеж четыре миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Абызов себя виновным не считает.
13 апреля, 15:40Дворкович прокомментировал дело Абызова