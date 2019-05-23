В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде. 23 мая 2019

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.

Об этом он рассказал в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ареста Абызова.

Сколько и какого именно вещества нашли, пока не уточняется.

В свою очередь, адвокат экс-министра Руслан Кожура заявил, что отпечатков бывшего чиновника на пакетике с наркотиками нет, а как он оказался в квартире — неизвестно.

Уже возбуждено административное дело в отношении "неустановленных лиц", его выделили в отдельное производство.

Позднее второй адвокат Абызова Сергей Дрозда уточнил, что наркотики нашли дома не у экс-чиновника, а у его тещи, которая живет в помещении, принадлежащем Абызову. По его словам, его клиенту следствие обвинений в хранении наркотиков не предъявляет.

Сама теща рассказала РИА Новости, что в квартире нашли не наркотики, а "лечебное средство".

"Просьба оставить в СИЗО"

Перед этим следствие попросило оставить Абызова в СИЗО, напомнив, что у того есть недвижимость в Британии и Италии.

"Находясь под стражей, Абызов активно производил вывод тех денег, которые похитил, а затем перечислил их на другие счета. Эти денежные средства уже были переведены, когда он находился в СИЗО, эти средства были арестованы, 30 миллионов рублей, а также пять миллионов Григорьевой (гражданской супруги. — Прим. ред.)", — заявил Степанов.

Судья Евгения Николаева ходатайство удовлетворила и оставила экс-чиновника под арестом до 25 июля.

Абызова заключили под стражу 27 марта по обвинению в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества.