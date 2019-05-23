В СПЧ обсудят ситуацию с увольнением журналистов "Коммерсанта"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ситуацию с увольнением журналистов газеты "Коммерсант" обсудят на специальном заседании комиссии по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 28 мая, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

"На следующей неделе во вторник будет специальное на эту тему заседание нашей постоянной комиссии по свободе информации и правам журналиста. Мы будем приглашать к участию заседания и представителей издательского дома "Коммерсант" и самих журналистов", - заявил журналистам Федотов.

Ранее группа журналистов "Коммерсанта" объявила, что покидает издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко. По словам главного редактора "Коммерсанта" Владимира Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов. Коллектив газеты заявил, что считает давлением на свободу слова увольнение коллег, которое им объяснили требованием акционера. Представитель акционера ИД "Коммерсантъ" Алишера Усманова заявил, что тот не вмешивается в редакционную политику и не принимает решений об увольнении. Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".