Лукашенко призвал активизировать переговоры о поставках нефти из Казахстана

МИНСК, 23 мая - РИА Новости. Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает активизировать эти переговоры, заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана в Минске Ермухаметом Ертысбаевым.

Ранее Лукашенко заявлял, что на фоне разногласий с РФ в нефтяной отрасли Минск будет вынужден переходить на нефть из других стран. Зампредседателя госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщал, что белорусская сторона проработала возможных партнеров и логистику поставок альтернативной нефти на два НПЗ страны.

"В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь", - заявил Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь

Лукашенко предположил, что этот вопрос стороны смогут решить, но при этом обратил внимание, что он лежит в плоскости не только Белоруссии и Казахстана, "но и России по транзиту". "Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", - сказал глава республики.

Он также отметил, что Минск сейчас занялся "диверсификацией поставок углеводородного сырья", имеет "несколько точек соприкосновения" и ведет переговоры по поставкам нефти из других источников.