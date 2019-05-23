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РИА Новости

Лукашенко призвал активизировать переговоры о поставках нефти из Казахстана

23 мая, 12:48
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи. 15 февраля 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи. 15 февраля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 23 мая - РИА Новости. Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает активизировать эти переговоры, заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана в Минске Ермухаметом Ертысбаевым.
Ранее Лукашенко заявлял, что на фоне разногласий с РФ в нефтяной отрасли Минск будет вынужден переходить на нефть из других стран. Зампредседателя госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщал, что белорусская сторона проработала возможных партнеров и логистику поставок альтернативной нефти на два НПЗ страны.
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"В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь", - заявил Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь.
Лукашенко предположил, что этот вопрос стороны смогут решить, но при этом обратил внимание, что он лежит в плоскости не только Белоруссии и Казахстана, "но и России по транзиту". "Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", - сказал глава республики.
Он также отметил, что Минск сейчас занялся "диверсификацией поставок углеводородного сырья", имеет "несколько точек соприкосновения" и ведет переговоры по поставкам нефти из других источников.
В апреле замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб сообщил, что республика планирует до конца 2019 года начать морским путем поставку нефти, альтернативной российской. При этом Гриб отмечал, что на белорусских НПЗ может перерабатываться, например, нефть из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии. Какие именно варианты поставок прорабатываются белорусской стороной, он не уточнил.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияКазахстанВ мире
Популярные комментарии
Боты распетушились, как будто белорусы оябаны закупать в россии нефть, может они лучше договор умудрились заключить.
23 мая, 13:18
МгМой господин осмелюсь доложить что,
2010107
в Казахстане самый лучший бензин!)))
23 мая, 13:27
d.denisbds71 .
1442104
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