Казахстан готов поставлять нефть Белоруссии

МИНСК, 23 мая - РИА Новости. Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию, но нужно обсудить этот вопрос с РФ, заявил в четверг посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев.

Ранее в четверг на встрече с Ертысбаевым президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает их активизировать. До этого белорусский лидер также говорил, что на фоне разногласий с РФ в нефтяной отрасли Минск будет вынужден переходить на нефть из других стран. Зампредседателя госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщал, что белорусская сторона проработала возможных партнеров и логистику поставок альтернативной нефти на два НПЗ страны.

"Буквально вчера посол Беларуси в Казахстане (Анатолий - ред.) Ничкасов провел очень интенсивные и важные переговоры с отраслевым ведомством по поставкам нефти и нефтепродуктов. Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, и мы готовы поставлять их в Беларусь", - цитирует Ертысбаева Sputnik Беларусь.

При этом дипломат обратил внимание, что завизировать договоренности между Минском и Нур-Султаном должна РФ, поскольку транспортировка нефти будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу.

Посол отметил, что РФ является стратегическим партнером и для Белоруссии, и для Казахстана, а значит, стороны постараются найти приемлемое для всех решение. "Конечно, для россиян будет невыгодно: у них своей нефти предостаточно. Но мы хотели бы, чтобы Евразийский (экономический - ред.) союз был выгоден всем участникам. И на этапе становления нашего союза очень важно поддерживать друг друга. Александр Григорьевич не просто согласился, он выдвинул еще несколько других сильных и важных аргументов в пользу этого утверждения", - заявил дипломат.

Ертысбаев также обратил внимание, что казахстанскую нефть можно поставлять в Белоруссию и по железной дороге, однако эффективность такого взаимодействия будет гораздо ниже. "Это вопрос переговоров между отраслевыми ведомствами России, Беларуси и Казахстана. Мы готовы к этому. У нас уже тщательно продумана вся схема", - сказал он.

В апреле замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб сообщил, что республика планирует до конца 2019 года начать морским путем поставку нефти, альтернативной российской. При этом Гриб отмечал, что на белорусских НПЗ может перерабатываться, например, нефть из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии. Какие именно варианты поставок прорабатываются белорусской стороной, он не уточнил.