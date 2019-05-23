Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-23T12:28Z
https://ria.ru/20190523/1554835181.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Казахстан готов поставлять нефть Белоруссии

23 мая, 12:28
772
МИНСК, 23 мая - РИА Новости. Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию, но нужно обсудить этот вопрос с РФ, заявил в четверг посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев.
Ранее в четверг на встрече с Ертысбаевым президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает их активизировать. До этого белорусский лидер также говорил, что на фоне разногласий с РФ в нефтяной отрасли Минск будет вынужден переходить на нефть из других стран. Зампредседателя госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщал, что белорусская сторона проработала возможных партнеров и логистику поставок альтернативной нефти на два НПЗ страны.

"Буквально вчера посол Беларуси в Казахстане (Анатолий - ред.) Ничкасов провел очень интенсивные и важные переговоры с отраслевым ведомством по поставкам нефти и нефтепродуктов. Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, и мы готовы поставлять их в Беларусь", - цитирует Ертысбаева Sputnik Беларусь.

При этом дипломат обратил внимание, что завизировать договоренности между Минском и Нур-Султаном должна РФ, поскольку транспортировка нефти будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу.
Участок нефтепровода Дружба в Мозырском районе Белоруссии
13 мая, 13:49
Эксперт оценил убытки Белоруссии от загрязнения нефти в "Дружбе"
Посол отметил, что РФ является стратегическим партнером и для Белоруссии, и для Казахстана, а значит, стороны постараются найти приемлемое для всех решение. "Конечно, для россиян будет невыгодно: у них своей нефти предостаточно. Но мы хотели бы, чтобы Евразийский (экономический - ред.) союз был выгоден всем участникам. И на этапе становления нашего союза очень важно поддерживать друг друга. Александр Григорьевич не просто согласился, он выдвинул еще несколько других сильных и важных аргументов в пользу этого утверждения", - заявил дипломат.
Ертысбаев также обратил внимание, что казахстанскую нефть можно поставлять в Белоруссию и по железной дороге, однако эффективность такого взаимодействия будет гораздо ниже. "Это вопрос переговоров между отраслевыми ведомствами России, Беларуси и Казахстана. Мы готовы к этому. У нас уже тщательно продумана вся схема", - сказал он.
В апреле замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб сообщил, что республика планирует до конца 2019 года начать морским путем поставку нефти, альтернативной российской. При этом Гриб отмечал, что на белорусских НПЗ может перерабатываться, например, нефть из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии. Какие именно варианты поставок прорабатываются белорусской стороной, он не уточнил.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
17 мая, 14:23
Казахстан рассчитывает на компенсацию от России за загрязненную нефть
731014
БелоруссияКазахстанЭкономика
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент
07:36Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
07:31СМИ: выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов
07:13Ученые назвали простой способ, как избежать лишнего веса во время отпуска
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:02Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
Лента новостейМолния