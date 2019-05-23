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РИА Новости

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ "Адмирал"

23 мая, 11:44
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРазбор завалов на месте пожара в казанском торговом центре "Адмирал"
Разбор завалов на месте пожара в казанском торговом центре Адмирал
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Разбор завалов на месте пожара в казанском торговом центре "Адмирал". Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 мая — РИА Новости. Кировский районный суд Казани вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в казанском торговом центре "Адмирал", жертвами которого в 2015 году стали 19 человек.
Двенадцати обвиняемым назначили от четырех с половиной до 13 лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Самый большой срок получил гендиректор компании-арендатора ООО "Заря" Гусейн Гахраманов.
© РИА Новости / Сергей Максимов / Перейти в фотобанкГусейн Гахраманов в суде
Гусейн Гахраманов в суде
© РИА Новости / Сергей Максимов
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Гусейн Гахраманов в суде. Архивное фото
Его заместителей Гюльгусейна Наджафова и Николая Каекина приговорили к девяти с половиной и семи годам соответственно.
Гендиректору УК "АС Менеджмент" Роберту Хайруллину назначили девять с половиной лет, начальнику межрайонного отдела судебных приставов Жанне Алпаровой — семь.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАрест Роберта Хайруллина по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал"
Арест Роберта Хайруллина по делу о пожаре в ТЦ Адмирал
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Арест Роберта Хайруллина по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал". Архивное фото
Рабочие, проводившие кровельные работы, получили от четырех с половиной до шести с половиной лет.
Одиннадцать обвиняемых будут отбывать наказание в колониях общего режима, Каекин — в колонии строгого режима.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018
10 ноября 2018, 12:37
Крупные пожары в ТЦ и гипермаркетах в России

Трагедия в Казани

Пожар возник днем 11 марта 2015 года и быстро распространился на площади четырех тысяч квадратных метров. Здание выгорело практически полностью.
Погибли 19 человек. Потерпевшими (кроме жертв) суд признал 703 человека, из них 61 получил физический ущерб, остальные — имущественный.
Следствие предъявило обвинение 12 фигурантам. Суд по делу "Адмирала" начался в марте 2017-го.
По мнению обвинения, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности.
Разбор завалов на месте пожара в казанском торговом центре Адмирал. Архивное фото
9 апреля, 03:24
В МЧС рассказали, как вести себя при пожаре в торговом центре
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Пожар в ТЦ "Адмирал"КазаньПроисшествия
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