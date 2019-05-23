Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ "Адмирал"

Разбор завалов на месте пожара в казанском торговом центре "Адмирал". Архивное фото

Разбор завалов на месте пожара в казанском торговом центре "Адмирал"

КАЗАНЬ, 23 мая — РИА Новости. Кировский районный суд Казани вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в казанском торговом центре "Адмирал", жертвами которого в 2015 году стали 19 человек.

Двенадцати обвиняемым назначили от четырех с половиной до 13 лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Самый большой срок получил гендиректор компании-арендатора ООО "Заря" Гусейн Гахраманов.

Его заместителей Гюльгусейна Наджафова и Николая Каекина приговорили к девяти с половиной и семи годам соответственно.

Гендиректору УК "АС Менеджмент" Роберту Хайруллину назначили девять с половиной лет, начальнику межрайонного отдела судебных приставов Жанне Алпаровой — семь.

Рабочие, проводившие кровельные работы, получили от четырех с половиной до шести с половиной лет.

Одиннадцать обвиняемых будут отбывать наказание в колониях общего режима, Каекин — в колонии строгого режима.

Трагедия в Казани

Пожар возник днем 11 марта 2015 года и быстро распространился на площади четырех тысяч квадратных метров. Здание выгорело практически полностью.

Погибли 19 человек. Потерпевшими (кроме жертв) суд признал 703 человека, из них 61 получил физический ущерб, остальные — имущественный.

Следствие предъявило обвинение 12 фигурантам. Суд по делу "Адмирала" начался в марте 2017-го.