Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ "Адмирал"

КАЗАНЬ, 23 мая — РИА Новости. Кировский районный суд Казани вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в казанском торговом центре "Адмирал", жертвами которого в 2015 году стали 19 человек.
Двенадцати обвиняемым назначили от четырех с половиной до 13 лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Самый большой срок получил гендиректор компании-арендатора ООО "Заря" Гусейн Гахраманов.
Гусейн Гахраманов в суде. Архивное фото
Его заместителей Гюльгусейна Наджафова и Николая Каекина приговорили к девяти с половиной и семи годам соответственно.
Гендиректору УК "АС Менеджмент" Роберту Хайруллину назначили девять с половиной лет, начальнику межрайонного отдела судебных приставов Жанне Алпаровой — семь.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАрест Роберта Хайруллина по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал"
Арест Роберта Хайруллина по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал". Архивное фото
Рабочие, проводившие кровельные работы, получили от четырех с половиной до шести с половиной лет.
Одиннадцать обвиняемых будут отбывать наказание в колониях общего режима, Каекин — в колонии строгого режима.
10 ноября 2018, 12:37Крупные пожары в ТЦ и гипермаркетах в России
Трагедия в Казани
Пожар возник днем 11 марта 2015 года и быстро распространился на площади четырех тысяч квадратных метров. Здание выгорело практически полностью.
Погибли 19 человек. Потерпевшими (кроме жертв) суд признал 703 человека, из них 61 получил физический ущерб, остальные — имущественный.
Следствие предъявило обвинение 12 фигурантам. Суд по делу "Адмирала" начался в марте 2017-го.
По мнению обвинения, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности.