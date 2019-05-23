Россия выступит против отправки ВС США на Ближний Восток, заявили в Совфеде

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия выступит против отправки американских военнослужащих количеством до 10 тысяч человек на Ближний Восток, если такие планы будут реализованы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Пентагон представит Белому дому планы отправить дополнительно до 10 тысяч военнослужащих на Ближний Восток на фоне напряженности с Ираном.
"Россия, конечно же, будет выступать против таких планов, если о них будет объявлено. Кому это понравится - очередной очаг напряженности в на ближнем востоке", - заявил Джабаров.
Он назвал подобные планы Пентагона "бряцаньем оружием" и попыткой "подействовать на нервы", в первую очередь, Тегерану.