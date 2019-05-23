Геращенко рассказала о встрече Зеленского с главами фракций

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает, что администрация президента должна опубликовать стенограмму встречу главы государства Владимира Зеленского с лидерами фракций парламента.

Консультации глав фракций Верховной рады Украины с новым президентом страны Зеленским по поводу досрочного роспуска парламента прошли во вторник.

"Вообще, было бы правильно, чтобы администрация президента обнародовала стенограмму встречи с лидерами фракций", - написал Геращенко на странице в Facebook в четверг.

Геращенко также сообщила, что подняла на встрече три вопроса, среди которых - вопрос об украинских пленных. "Первая и ключевая - заложники и политзаключенные. В этой теме я готова передать всю информацию, все знания, всю "институциональную память" новоизбранной власти, чтобы максимально способствовать освобождению. Это общее дело всех украинцев. Здесь все должны быть союзниками", - отметила она.

Также вице-спикер заявила, что "обратила внимание новоизбранного президента на недопустимость сексистских заявлений некоторых членов его команды" и высказалась "относительно политического аспекта роспуска Рады" и "неконституционности такого указа".