СК завел дело после гибели пациентки в онкодиспансере в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели пациентки во время процедуры в воронежском онкодиспансере, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в воронежском онкодиспансере скончалась пациентка во время лучевой терапии на линейном ускорителе.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту гибели 22 мая в бюджетном учреждении здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" 51-летней местной жительницы", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия. Для установления точной причины смерти пациентки назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Приняты объяснения у медицинского персонала, родственников погибшей, анализируется изъятая документация, выполнены иные следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении.