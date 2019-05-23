Panasonic опровергла данные о приостановке поставок товаров для Huawei

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Японская корпорация Panasonic опровергла сообщения, что она приостанавливает поставки товаров и услуг китайской компании Huawei, которая попала в черный список министерства торговли США.
Ранее телеканал FNN писал, что Panasonic приостановила все торговые операции с Huawei, а также с 68 аффилированными компаниями.
В заявлении Panasonic указывается, что поставки для Huawei сейчас продолжаются как обычно.
"Мы продолжим предлагать Huawei и китайским клиентам товары и услуги на основе строгого соблюдения законов и правил стран и регионов, в которых находится Panasonic", - говорится в заявлении на сайте компании.
Накануне отношения с Huawei приостановили японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au), объявив, что откладывают начало продаж телефонов Huawei.
Ранее министерство торговли США внесло китайскую компанию в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.
Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.