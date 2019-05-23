Ростуризм запускает проект по формированию турпродуктов в регионах России

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) запускает проект "Национальные брендовые маршруты", в рамках которого будет вестись практическая поддержка наиболее активных регионов, где создаются конкурентоспособные маршруты для внутренних и иностранных туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.

"Федеральное агентство по туризму запускает проект "Национальные брендовые маршруты". Проект будет реализован при поддержке Ассоциации туроператоров России (АТОР). В рамках проекта при Ростуризме будет создан экспертный совет по внутреннему и въездному туризму. Он займется практической поддержкой наиболее активных регионов, в которых создаются конкурентоспособные маршруты для внутренних и иностранных туристов. Проект и работа экспертного совета при Ростуризме предоставят регионам необходимую экспертизу и практическую поддержку по развитию как действующих, так и совершенно новых туристических маршрутов до уровня не ниже мировых аналогов", - пояснили в ведомстве.

Состав экспертного совета будет формироваться из представителей бизнес-сообщества и общественных организаций, таких как АТОР, Русское географическое общество (РГО), Российский союз туриндустрии (РСТ) и других. Его возглавит руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Реализация проекта станет для ведомства одной из мер нефинансовой поддержки регионов, реализуемой совместно с экспертным и бизнес-сообществом.

"Отдельным направлением работы в рамках проекта станет поддержка регионов в продвижении туристических маршрутов на внутреннем и внешнем рынке. Для этого к работе экспертного совета будут привлечены маркетологи, брендологи и специалисты по продвижению. Команда проекта будет работать со всеми регионами РФ, заинтересованными в развитии туризма на своих территориях. Для достижения максимальной эффективности Ростуризм создал четкий алгоритм формирования конкурентоспособных маршрутов для разных целевых аудиторий", - пояснили в пресс-службе.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, проект "Национальные брендовые маршруты" позволит ведомству выстроить четкий проектный фокус с каждым регионом, который направит заявку в экспертный совет.

"В итоге наша работа должна привести к появлению пула конкурентоспособных туристских маршрутов в разрезе регионов и видов туризма, которые можно будет продвигать на внутреннем и внешнем рынке. Ростуризм привлечет к участию в проекте лучшую экспертизу в отрасли, а маршруты, которые одобрит экспертный совет, будут размещаться на сайте www.russia.travel и участвовать в программах продвижения, которые агентство сформирует совместно с крупнейшими агрегаторами и поисковыми системами", - приводит ее слова пресс-служба.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подчеркнула, что совместная работа АТОР и Ростуризма над брендовыми маршрутами – важный практический шаг вперед в деле повышения привлекательности региональных турпродуктов не только для путешественников, но и для турбизнеса.