"Аэроэкспресс" хочет пустить двухэтажные поезда и в аэропорт "Шереметьево"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, планирует запустить двухэтажные поезда в аэропорт "Шереметьево", сообщили РИА Новости в компании.

Двухэтажные поезда в настоящее время курсируют со столичных вокзалов в аэропорты "Внуково" и "Домодедово", в "Шереметьево" ездят одноэтажные из-за технических ограничений.

"Такие намерения у нас действительно есть", - сообщили в пресс-службе "Аэроэкспресса" на вопрос, планируется ли запуск двухэтажных поездов и в "Шереметьево".