"Аэроэкспресс" хочет пустить двухэтажные поезда и в аэропорт "Шереметьево"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, планирует запустить двухэтажные поезда в аэропорт "Шереметьево", сообщили РИА Новости в компании.
Двухэтажные поезда в настоящее время курсируют со столичных вокзалов в аэропорты "Внуково" и "Домодедово", в "Шереметьево" ездят одноэтажные из-за технических ограничений.
"Такие намерения у нас действительно есть", - сообщили в пресс-службе "Аэроэкспресса" на вопрос, планируется ли запуск двухэтажных поездов и в "Шереметьево".
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и в настоящее время осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки между столицей и основными аэропортами московского авиационного узла - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler и 8 одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе.
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