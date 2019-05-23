Ольга Васильева поздравила выпускников с последним звонком

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева поздравила выпускников российских школ с последним звонком, отметив, что это важный день, открывающий дорогу в будущее.
Последний звонок отмечается в конце мая перед выпускными экзаменами. По данным Минпросвещения, в этом году заканчивают школы около 650 тысяч одиннадцатиклассников.
"Данной традиции уже более полувека, и это действительно очень важный день, открывающий перед одиннадцатиклассниками дорогу в будущее. Я поздравляю каждого выпускника с этим замечательным событием. Но всё же не стоит забывать, что, хотя время школьных уроков и домашних заданий позади, перед вами стоит важная задача – успешно сдать итоговую аттестацию. Надеюсь, вы подойдёте к этому с должной ответственностью, а в ваших сердцах останутся самые тёплые воспоминания о школе и об учителях", - отметила Васильева, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
Основной период единого госэкзамена (ЕГЭ) пройдет с 27 мая по 1 июля.