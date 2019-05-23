На Шри-Ланке идентифицировали всех смертников, совершивших серию терактов

Сотрудники полиции Шри-Ланки возле дома одного из подозреваемых в связи с терактами в Коломбо

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Полиция Шри-Ланки идентифицировала всех девятерых смертников, совершивших серию терактов на острове 21 апреля, передает агентство Полиция Шри-Ланки идентифицировала всех девятерых смертников, совершивших серию терактов на острове 21 апреля, передает агентство Синьхуа

По данным минздрава, в результате серии из восьми взрывов погибли 250-260 человек. Среди погибших 42 иностранца.

Как сообщил представитель полиции Руван Гунасекару, личности всех террористов-смертников были установлены с помощью тестов ДНК. Тесты также подтвердили, что лидер радикальной группировки National Thowfeek Jamaath (NTJ) Мохамед Захран был в их числе.

По меньшей мере 89 подозреваемых были задержаны за возможную причастность к атакам. Гунасекару отметил, что поисковые операции по стране продолжаются, но большинство причастных к взрывам уже задержаны.