В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших рыбаков

ХАБАРОВСК, 23 мая — РИА Новости. Тело одного из четырех рыбаков, пропавших на Амуре две недели назад, найдено в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС в четверг.
Ранее сообщалось, что 8 мая четверо рыбаков на катере отправились в район острова Киори Комсомольского района. Вечером один из них сообщил родственнику по телефону, что катер тонет и нужна помощь. Больше на связь мужчины не выходили. Спасатели начали поиски мужчин. СК после пропажи рыбаков возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
"Спасателями совместно с сотрудниками полиции 22 мая было обнаружено тело одного из четырех пропавших рыбаков в Комсомольском районе. Поиски оставшихся трех рыбаков результатов не принесли и продолжаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за минувшие сутки спасатели обследовали 35 километров береговой линии реки Амур, всего с начала поисковой операции - 680 километров. Поиски продолжаются.
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