В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших рыбаков

ХАБАРОВСК, 23 мая — РИА Новости. Тело одного из четырех рыбаков, пропавших на Амуре две недели назад, найдено в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС в четверг.

Ранее сообщалось, что 8 мая четверо рыбаков на катере отправились в район острова Киори Комсомольского района. Вечером один из них сообщил родственнику по телефону, что катер тонет и нужна помощь. Больше на связь мужчины не выходили. Спасатели начали поиски мужчин. СК после пропажи рыбаков возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".