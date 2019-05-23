В Хабаровском крае возбудили дело после исчезновения рыбаков на Амуре

ХАБАРОВСК, 23 мая — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пропажи четырех рыбаков, которые пропали на Амуре две недели назад, сообщает СУСК РФ по региону.

Как сообщает СК, 8 мая 2019 года четверо рыбаков 1972, 1986, 1988, 1988 годов рождения на катере отправились по реке Амур в район острова Кеори Комсомольского района. Вечером один из рыбаков позвонил родственнику и сообщил, что катер тонет и нужна помощь. Больше на связь мужчины не выходили. До настоящего времени их местонахождение не установлено.