Российский аппарат просканирует недра Луны

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-26" будет вести радиолокационный обзор естественного спутника Земли и сможет получить данные о свойствах слоя, которые помогут определить состав поверхности Луны толщиной в несколько десятков метров, заявил РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН Евгений Слюта.

"Она (станция) исследует только поверхность, там стоят два радиолокатора, так что, ну, скажем так, на десяток-другой метров будет получена информация об электромагнитных свойствах верхнего слоя, которые, конечно, зависят от состава, строения", - сказал Слюта.

Кроме того он напомнил, что аппарат будет вести фотографирование и картирование поверхности Луны с высоким разрешением. Это нужно в первую очередь для того, чтобы найти оптимальное место посадки для будущих российских лунных станций.