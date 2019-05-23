Польские пилоты пролетят через всю Россию на самолете Ан-2

ВАРШАВА, 23 мая — РИА Новости. Польские пилоты совершат перелет Варшава — Токио — Варшава на самолете Ан-2, сообщил РИА Новости участник полета, известный польский путешественник Ромуальд Коперский.
"Мы решились на этот перелет, чтобы увековечить легендарную личность в польской авиации — Болеслава Орлиньского", — рассказал собеседник агентства.
Орлиньский вместе с механиком Леонардом Кубяком в 1926 году совершил перелет на самолете Breguet из Варшавы в Токио и обратно.
"До Токио и обратно. Вылет 28 мая в 10:00 с аэродрома Бабице Варшавского аэроклуба", — сообщил Коперский.
Маршрут пройдет через Литву, Псков, Москву, Казань, Уфу, Новосибирск, Иркутск, Читу, Тынду, Южно-Сахалинск.
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На разных этапах маршрута в перелете примут участие 15 членов экипажа, в том числе семь пилотов.
Собеседник агентства рассказал, что самолет Ан-2 1974 года выпуска прошел капитальный ремонт. Машина принадлежит Коперскому вместе с его соратником, который также отправится в полет до Токио и обратно.
Несмотря на большую протяженность маршрута, на самолет не стали устанавливать дополнительные баки. "Мы летим достаточно короткие участки. 2-3 часа полета", — рассказал собеседник агентства.
Организатором перелета является фонд Ромуальда Коперского. В своем заявлении фонд отмечает, что в соответствии с уставом он действует в интересах "улучшения имиджа Польши в России и России в Польше". На маршруте предстоящего перелета запланированы многочисленные встречи, в ходе которых "будут представлены общие достижения в сфере культуры и искусства, а прежде всего те, которые, несмотря на "политический ветер", навсегда соединили народы Польши и России", говорится в сообщении фонда.