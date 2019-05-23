Советник Трампа призвал "бросить вызов" влиянию России в Арктике

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Береговая охрана США проложит путь к "восстановлению американского лидерства в Арктике" и поможет противостоять растущему военному влиянию России в этом регионе, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Об этом сообщает Береговая охрана США проложит путь к "восстановлению американского лидерства в Арктике" и поможет противостоять растущему военному влиянию России в этом регионе, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Об этом сообщает Sputnik International

"Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике и выступить против незаконного притязания Китая на "околоарктический статус", — заявил чиновник.

Болтон также отметил, что США намерены строить новые корабли ледового класса, способные обеспечивать круглогодичное присутствие в Арктике с целью противостояния России и Китаю.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон хочет сотрудничества с Москвой в Арктике. При этом он отметил, что Арктический совет стал более внимательно относиться к "угрозе со стороны Китая и России", а также заявил, что Москва "незаконно" требует от других стран получать разрешение на проход их кораблей по Северному морскому пути.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва открыта для "самого широкого" сотрудничества в Арктике, в этом регионе нет поводов для конфликтов. По его словам, Россия рассматривает Арктику как "пространство мира, стабильности, продуктивного сотрудничества".