Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-23T05:06Z
https://ria.ru/20190523/1554825665.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151323/84/1513238463_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d323c2ea1dd6fcf2ed1e017186136b7f.jpg
РИА Новости

Советник Трампа призвал "бросить вызов" влиянию России в Арктике

23 мая, 03:06
25315
© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Береговая охрана США проложит путь к "восстановлению американского лидерства в Арктике" и поможет противостоять растущему военному влиянию России в этом регионе, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Об этом сообщает Sputnik International.
"Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике и выступить против незаконного притязания Китая на "околоарктический статус", — заявил чиновник.
Истребитель F-22 Rapter ВВС США сопровождает российский бомбардировщик Ту-95. 11 сентября 2018
21 мая, 18:41
Военный эксперт: США демонстративно обозначают свое присутствие в АрктикеВВС США сопроводили российские ракетоносцы при полете над Арктикой. Военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал действия американцев, отметив, что за Арктику идет психологическая борьба.
Болтон также отметил, что США намерены строить новые корабли ледового класса, способные обеспечивать круглогодичное присутствие в Арктике с целью противостояния России и Китаю.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон хочет сотрудничества с Москвой в Арктике. При этом он отметил, что Арктический совет стал более внимательно относиться к "угрозе со стороны Китая и России", а также заявил, что Москва "незаконно" требует от других стран получать разрешение на проход их кораблей по Северному морскому пути.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
21 апреля, 13:00
Лавров: США хотят командовать всем, но пока не поняли, как это делать
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва открыта для "самого широкого" сотрудничества в Арктике, в этом регионе нет поводов для конфликтов. По его словам, Россия рассматривает Арктику как "пространство мира, стабильности, продуктивного сотрудничества".
Согласно новой стратегии Береговой охраны США, Соединенным Штатам предстоит противостоять в Арктике России и Китаю, которые объявили этот регион зоной своих интересов. Вместе с тем в Береговой охране заявляют о готовности к мирному сотрудничеству в этой сфере.
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
21 апреля, 10:00
Опасная внешняя политика: США игнорируют Россию Москва предлагала Вашингтону обезопаситься от ядерной катастрофы. Ноль реакции. Видимо, порог страха у американских рулевых опустился до критически низких значений.
18179122454
Майк ПомпеоДжон БолтонАрктикаСергей ЛавровРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
У нас атомные ледоколы, которых нет ни у кого в мире. Мы хозяева в Арктике, но мечтать не вредно.
23 мая, 03:12
ARAlex Rin
4310000
“Восстановление американского лидерства в Арктике” - это из серии - американцы были на Луне.
23 мая, 05:40
eldeckel
24190000
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра
08:08В Красноярском крае трое детей и взрослый погибли при пожаре в доме
07:48Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент
07:36Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
07:31СМИ: выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов
07:13Ученые назвали простой способ, как не набрать лишний вес во время отпуска
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:02Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
Лента новостейМолния