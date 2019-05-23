SpaceX судится с ВВС США из-за проигрыша контракта на космические запуски

ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США, которые не дали ей денег в рамках конкурса на замещение российских ракетных двигателей РД-180, говорится в документах суда.

"SpaceX не ищет каких-либо преимуществ, лишь добивается возможности осуществлять полеты в интересах национальной безопасности в условиях честной, равной конкуренции", - говорится в иске, который в отредактированной версии был опубликован в среду. Часть документа закрыта от публики для защиты интеллектуальной собственности компании.

"Центр ВВС по космическим и ракетным системам ВВС безосновательно раздал контракты на три не зарекомендовавших себя ракеты неизвестных параметров", - утверждается в иске. Ракеты конкурентов в космос не летали и даже не были построены, уточняет компания.

При этом сами специалисты ВВС признали, что предложение SpaceX имеет больше положительных сторон, чем у главного победителя тендера - консорциума ULA.

"SpaceX предложила уже действующие ракеты, сертифицируемые для перевозки наиболее важных грузов в стране, но учреждение (Центр ВВС по космическим и ракетным системам) необъяснимым образом счел предложение SpaceX наиболее рискованным", - говорится в иске.

Ранее ВВС США выделили 2,3 миллиарда долларов на производство американских ракетных систем с тем, чтобы не было необходимости приобретать российские ракетные двигатели на фоне политических разногласий с Москвой. Альянс Boeing и Lockheed Martin ULA получил по программе ВВС 967 миллионов на разработку тяжелой ракеты "Вулкан", Northrop Grumman получила 791 миллион долларов на ракету OmegA, а компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса получила 500 миллионов на ракету New Glenn.